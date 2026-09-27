حكم دولي: إلغاء هدف منتخب مصر أمام أنجولا "قرار خاطئ"

انتقد الحكم الدولي السابق الحسن باكير بشدة الأداء التحكيمي لمباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ووصف باكير في تصريحات تلفزيونية إلغاء هدف منتخب مصر بالقرار الخاطئ والظالم.

كما اعتبر غياب تقنية الفيديو (VAR) أمر غير صحيح وخطأ كبير في حق كرة القدم الإفريقية، مشيراً إلى تساهل الحكم مع التدخلات الخشنة ضد لاعبي الفراعنة.

كانت مواجهة مصر وأنجولا، التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، قد شهدت لقطة مثيرة للجدل من أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب الأنجولي، اعتراضًا على أحد القرارات التحكيمية خلال المباراة.

واعترض سيسيه بشدة على قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعبه بيدرو بوندو، قبل أن يستخدم إشارة «X» بذراعيه، في تعبير واضح عن رفضه للقرار التحكيمي.