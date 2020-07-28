مشيدة بمشاريع التخرج.. رئيس قسم الإعلام بعين شمس تكشف تفاصيل مجلتي دشمة وزودياك

قالت الدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن طلاب الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس أصدروا مجلتين، الأولى بعنوان "دشمة" والثانية مجلة شاملة باسم "زودياك" ضمن مشروعات تخرج طلاب شعبة الصحافة للعام الجامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠.









وأضافت الدكتورة هبة شاهين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكلية تقوم بتدريب الطلاب على أعلى مستوى من الاحترافية، من حيث توفير التدريب لهم في مؤسسات صحفية، وأيضا المقدار العلمي التي تقدمه الكلية كل عام للطلاب يجعلهم قادرين على صناعة صحافة بشكل احترافي.









وأكدت رئيس قسم الإعلام أن الطلاب حولوا المنحة التي تمر بها البلاد إلى منحة، حيث قاموا بإجراء عدة حوارات مع عدد كبير من الوزراء ومشاهير الفن، وعدد من المسئولين والخبراء في جميع التخصصات، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت فربق العمل والقائمين على مشروعات التخرج فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، إلا أن اليأس لم يدخل قلوبهم ولم يمنعهم من استكمال مشروعهم الذي يحلمون به.







