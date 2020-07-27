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رياضة

مرتضى منصور متحديا أندية إسبانيا وإيطاليا: الزمالك أفضل نادٍ في العالم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى - عبدالله هشام
تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أندية ‏إسبانيا وإيطاليا، من حيث المنشآت الاجتماعية داخل مقر كل منها.
وقال مرتضى منصور خلال تصريحات للجمعية العمومية بالزمالك المذاعة عبر ‏القناة الرسمية للنادي "الزمالك أفضل نادٍ في العالم ويتفوق على جميع ‏أندية العالم بلا استئناء".‏

وروى مرتضى منصور حديث جمعه بسيدة مسنة من أعضاء الجمعية ‏العمومية من النادي التي سخرت من الإصلاحات التي بدأها رئيس ‏الزمالك مع بداية توليه منصبه الحالي، قبل أن تعود بعدها بعام وتوجه له ‏الشكر وتعتذر على موقفها بعد إنجازات الإنشاء داخل النادي.‏
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