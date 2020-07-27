مرتضى منصور متحديا أندية إسبانيا وإيطاليا: الزمالك أفضل نادٍ في العالم

تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أندية إسبانيا وإيطاليا، من حيث المنشآت الاجتماعية داخل مقر كل منها.
وقال مرتضى منصور خلال تصريحات للجمعية العمومية بالزمالك المذاعة عبر القناة الرسمية للنادي "الزمالك أفضل نادٍ في العالم ويتفوق على جميع أندية العالم بلا استئناء".
وروى مرتضى منصور حديث جمعه بسيدة مسنة من أعضاء الجمعية العمومية من النادي التي سخرت من الإصلاحات التي بدأها رئيس الزمالك مع بداية توليه منصبه الحالي، قبل أن تعود بعدها بعام وتوجه له الشكر وتعتذر على موقفها بعد إنجازات الإنشاء داخل النادي.