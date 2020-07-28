نجمة مسلسل نور.. سونجول أودان تحتفل بزفافها

وسبق لأودين أن تزوجت منذ سنوات طويلة ولكن هذه الزيجة انتهت بالمحاكم والسبب غيرة زوجها الشديدة عليها بعد المشاهد الرومانسية التي جمعت بينها وبين النجم التركي كيفيانج تاتليتوغ في مسلسل "نور ومهند".

وتسببت تلك الغيرة في نشوب خلافات حادة بينهما وصلت إلى المحاكم وانتهت بالطلاق.





سونجول أودين وقعت بعد سنوات في حب كرم اليشيك لكنه انفصل عنها أيضًا بسبب غيرته الشديدة عليها.