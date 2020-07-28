محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية وجهت بتسكين أهالي رفح والشيخ زويد في وحدات لائقة..فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء, إن قرعة علنية أجريت علي 1152 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش.

وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية, أن القيادة السياسية وجهت بتسكين أهالي رفح والشيخ زويد في وحدات سكنية لائقة بهم.

ونوه محافظ شمال سيناء الى أن الجميع يعلم ان مدينتي رفح والشيخ زويد من أوائل المدن التن تأثرت بشكل كبير من الارهاب في الفترة السابقة.

وأوضح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة أن هناك بعضا من الاهالي بعد حدوث عمليات ارهابية بمناطقهم، اضطروا الي الذهاب الي أماكن آمنة للاستقرار بها.

وأشار إلي أنه من ضمن خطة الدولة في ملف الاسكان الاجتماعي، نالت شمال سيناء منها 89 عمارة بواقع 1152 وحدة سكنية.