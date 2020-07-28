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رياضة

عمومية الزمالك.. 22 ألفا و52 عضوا صوتوا بالموافقة على الميزانية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:45 ص
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي - عبدالله هشام
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين عن حضور نحو  ٢٩ الفا و٧٤٩ عضوا ممن لهم حق التصويت، قاموا بالتسجيل في العمومية  وتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بالنادي.

كما أعلنت اللجنة عن وجود نحو  ٧٣٦ صوتا باطلا بينما الأصوات الصحيحة 29 ألفا و13 صوتا .. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 22 ألفا و52 صوتا هم  الموافقون على الجمعية العمومية والحساب الختامي.. بينما جاء نحو 6961 صوتا رافضين للجمعية العمومية.

وبناء على الأرقام السابقة؛ فقد تم تفويض مجلس إدارة  النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في مناقشة كل بنود جدول الأعمال ما عدا الميزانية.
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