محمد صلاح: تعاقدي مع النجوم مستمر.. وهذا موقفي حال التعاقد مع عبد الملك.. فيديو

قال محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق والنجوم الحالى" إن تعاقده مع نادي النجوم لايزال مستمرا رغم الإعلان عن جهاز فني جديد.





وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إنه لم يحصل على راتبه بنادي النجوم، منذ 6 أشهر تقريبا.





كما أوضح محمد صلاح إنه لم يحصل وجهازه المعاون، على مكافأة الصعود للدورى الممتاز، حتى الآن رغم مرور ثلاث سنوات على هذا الإنجاز.





وأكد محمد صلاح أنه سيقود التدريبات خلال الفترة المقبلة، عند عودة النشاط، حتى فى حال استقدام جهاز فنى جديد، وذلك من أجل "إثبات حالة"، حتى لايتم شكواه لاتحاد الكرة.



