AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح: تعاقدي مع النجوم مستمر.. وهذا موقفي حال التعاقد مع عبد الملك.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:44 ص
محمد صلاح مدرب نادي
محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق
Advertisements
حسن العمدة
قال محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق والنجوم الحالى" إن تعاقده مع نادي النجوم لايزال مستمرا رغم الإعلان عن جهاز فني جديد.

وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إنه لم يحصل على راتبه بنادي النجوم، منذ 6 أشهر تقريبا.

كما أوضح محمد صلاح إنه لم يحصل وجهازه المعاون، على مكافأة الصعود للدورى الممتاز، حتى الآن رغم مرور ثلاث سنوات على هذا الإنجاز.

وأكد محمد صلاح أنه سيقود التدريبات خلال الفترة المقبلة، عند عودة النشاط، حتى فى حال استقدام جهاز فنى جديد، وذلك من أجل "إثبات حالة"، حتى لايتم شكواه لاتحاد الكرة.

وكان محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، قد أعلن أمس الأول، الأحد، التعاقد مع أحمد عيدعبدالملك نجم الزمالك السابق، ليتولى منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس خطيرة في أزمة محمد صلاح مع المنتخب المصري

هاني حتحوت: سامي الشيشيني مستمر فى منصبه بالزمالك .. فيديو

نجم الزمالك السابق: حزين فيما يحدث من تجاوزات قناة النادي..فيديو

ترشيحاتنا

كيفية جمع صلاتي المغرب والعشاء في ليلة الزفاف .. الإفتاء تجيب

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سيارة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب نادرة ولونها مختلف

نجمة مسلسل نور.. سونجول أودان تحتفل بزفافها

بيان عاجل من الأمن العراقي بشأن انفجارات قاعدة سبايكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور