الأمم المتحدة تعلن وفاة 10 آلاف طفل شهريا في العالم لهذا السبب

كشفت إحصائية جديدة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أكثر من 10 آلاف طفل شهريا بسبب الجوع الناجم عن أزمة كورونا المستجد في العالم.









ومن ناحية أخرى لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب وفاة الطفل الأمريكي بفيروس كورونا، وهو عكس ما جرى تداوله بشأن هذا الوباء وأنه لا يشكل خطورة على الأطفال.









وأعلنت وزارة الصحة في إلينوي الأمريكية عن أول حالة وفاة معروفة للرضع من Covid-19 في الولاية.









قال حاكم ولاية إلينوي ، جي بي بريتزكر، إن التحقيق جار لتحديد سبب الوفاة وما إذا كان الطفل الذي كان أصغر من عام واحد، يعاني من مشاكل صحية أخرى.









وقالت الدكتورة نجوزي إزيكي ، مديرة إدارة الصحة العامة في إلينوي: "يجري تحقيق كامل لتحديد سبب الوفاة. يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع انتشار هذا الفيروس القاتل. إن لم يكن لحماية أنفسنا ، ولكن لحماية من حولنا " وفقا لـ theguardian.





وبين الأطفال؛ كان المرض الناجم عن الفيروس التاجي نادرًا وكان الخطر أكبر من الناحية الإحصائية لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.









وفي معظم الحالات ، يسبب الفيروس أعراضًا خفيفة أو معتدلة ، والتي يمكن أن تشمل الحمى والسعال ، ولكن أيضًا حالات اعتلال رئوي أخف تتطلب أحيانًا دخول المستشفى.