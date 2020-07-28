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أخبار العالم

المسماري ينشر فيديو لعناصر من فرقة مراد السورية في ليبيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن مقطع فيديو جديد يوثق تواجد عناصر من "فرقة السلطان مراد" السورية في معسكر اليرموك الليبي.

وكتب المسماري في تعليقه على الفيديو: "فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع أنقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب مجموعات من المرتزقة". 

وأضاف: "المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة، في ظل وجود خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة السوريين والذين يعرفوا بـ(الاقتحاميين) و(القوات الخاصة) و(قوات النخبة) التابعة لـ(جبهة النصرة)، مشيرا إلى أنهم يعرفون أيضا بـ(الانغماسيين)". 

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