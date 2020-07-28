بعد إعلانها من الوطنية للانتخابات.. ننشر أسماء المرشحين في القوائم الأربع الانتخابية لمجلس شيوخ

اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها للمصريين بالخارج يومي 8 و9 أغسطس وفى الداخل 11 و12 من الشهر ذاته.





وأكدت الهيئة أن عدد المرشحين بعد انتهاء الطعون الانتخابية والفصل فيها، بلغ 787 مرشحا.





وينشر صدى البلد أسماء المرشحين في القوائم الأربع للمرشحين في الانتخابات، وشملت دائرة قطاع وشمال ووسط وجنوب الصعيد ودائرة قطاع شرق الدلتا ودائرة قطاع غرب الدلتا و دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا .. والمرشحين تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر





دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

القائمة الوطنية من أجل مصر





وليد محمود فوزى على المليجى وليد المليجى - أساسي الجيزه

احمد محمد شرانى عيد أحمد الشراني - أساسي الجيزه

فرج فتحى فرج على فرج فتحى فرج - أساسي الجيزه

طارق مصطفى حسانين عبدالله طارق تهامى - أساسي الجيزه

عمرو عزت محمد السيد عمرو عزت حجاج - أساسي الجيزه

محمد رمضان سيد احمد الدكتور محمد عمارة - أساسي الجيزه

سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام سهير عبدالسلام مرأة أساسي الجيزه

أمل محمد رمزى محمد منير خليل أمل رمزى مرأة أساسي الجيزه

عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر عبدالبصير عبدالقادر الجارحى - أساسي الفيوم

محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه محمد طه عليوه - أساسي الفيوم

منى عبد التواب عبد اللطيف محمد حسن الخشاب منى الخشاب مرأة أساسي الفيوم

احمد حمدى ابو هشيمه عبد العزيز احمد أبو هشيمة - أساسي بنى سويف

نادر يوسف نسيم هندى نادر نسيم - أساسي بنى سويف

حنان عبد الحميد عبد الحفيظ ابراهيم حنان سليمان مرأة أساسي بنى سويف

عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب عبدالرازق عبدالوهاب عبدالرازق - أساسي المنيا

وحيد مصطفى على عامر وحيد مصطفي عامر - أساسي المنيا

حسانين أحمد توفيق حسانين توفيق - أساسي المنيا

هانىء يوسف عبدالشهيد جرجس د.هانى عبدالشهيد - أساسي المنيا

رشا احمد مهدى على رشا المهدى مرأة أساسي المنيا

على محمد عبد الرحمن مهران على مهران - أساسي اسيوط

مصطفى محمد سالمان حسن مصطفى سالمان السيوطى - أساسي اسيوط

محمد فهمى محمد أحمد صالح محمد فهمى صالح - أساسي اسيوط

هند جوزيف أمين شحاته - مرأة أساسي اسيوط

مؤمن محمد اسماعيل معاذ مؤمن معاذ - أساسي الوادى الجديد

مدحت محمد عبد الجابر محمد المدنى مدحت المدني - أساسي سوهاج

فكتور فاروق جرجس ابراهيم فكتورفاروق المحامى - أساسي سوهاج

احمد جلال ابو الدهب احمد ابو الدهب - أساسي سوهاج

خالد أبو الوفا محمد محمد خالد أبو الوفا محمد محمد - أساسي سوهاج

رشا اسحق فهيم نصير رشا اسحق مرأة أساسي سوهاج

اسامة محمد نورالدين حافظ اسامة الهوارى - أساسي قنا

أحمد عبدالماجد محمد محمد محمد عبدالماجد الاحمر - أساسي قنا

محمد طارق محمد محمود رسلان طارق رسلان - أساسي قنا

وائل زكريا محمد الامير ابراهيم وائل زكريا الامير ابو الشيخ - أساسي الاقصر

حسين عبد المجيد محمد عثمان حسونة عبدالمجيد - أساسي اسوان

عبد الرحيم كمال طه محمد عبد الرحيم حمام طه - أساسي البحر الاحمر

اميرة محمود فوزى على المليجى اميرة المليجى مرأة إحتياطي الجيزه

اكرم محمد شرانى عيد اكرم محمد شرانى عيد - إحتياطي الجيزه

محمد حامد محمد فرج محمد فرج - إحتياطي الجيزه

اميره عبدالمعبود مصطفى مصطفى اميرة عبدالمعبود مرأة إحتياطي الجيزه

نرمين مصطفى السيد محمد نرمين مرأة إحتياطي الجيزه

احمد حسن محمد سيد احمد احمد حسن - إحتياطي الجيزه

رشا السيد جوده صالح رشا صالح مرأة إحتياطي الجيزه

ساميه فاروق عبد الله علام ساميه فاروق مرأة إحتياطي الجيزه

محمد ابراهيم عبد القادر عبد البصير محمد ابراهيم الجارحى - إحتياطي الفيوم

مروة احمد جلال عويس عبد الحفيظ مروة احمد جلال عويس عبد الحفيظ مرأة إحتياطي الفيوم

سلوى محمد عبد الباقى احمد عباس سلوى عباس مرأة إحتياطي الفيوم

احمد مختار مصطفى قرش احمد مختار - إحتياطي بنى سويف

باسم يوسف نسيم هندى باسم يوسف - إحتياطي بنى سويف

غاده عبدالحميد عبدالحفيظ ابراهيم غادة سليمان مرأة إحتياطي بنى سويف

حسام الدين عبدالوهاب عبدالرازق حسن حسام عبدالرازق - إحتياطي المنيا

عبد الحكيم مصطفى على عامر عبد الحكيم عامر - إحتياطي المنيا

عبد الله محمد اسماعيل محمد حسانين عبد الله حسانين - إحتياطي المنيا

سوزان توفيق حنا عبد الملك - مرأة إحتياطي المنيا

حنان احمد مهدى على حنان الصياد مرأة إحتياطي المنيا

ابو عوف محمد عبد الرحمن مهران ابو عوف محمد ابو عوف مهران - إحتياطي اسيوط

اسامه زكريا احمد جمعه النادى اسامه زكريا النادى - إحتياطي اسيوط

رفعت محمود محمد مسعد رفعت محمود محمد مسعد - إحتياطي اسيوط

هاله جوزيف امين شحاته - مرأة إحتياطي اسيوط

محمد يسرى محمد اسماعيل معاذ يسرى معاذ - إحتياطي الوادى الجديد

عرفات بكر عثمان محمد عرفات بكر الهوارى - إحتياطي سوهاج

هانى فام مرقص القس فام هانى فام المحامى - إحتياطي سوهاج

علاء الدين سليمان محمد محمد عبد الرحيم علاء ابو الدهب - إحتياطي سوهاج

محمد ابو الوفا محمد محمد محمد ابو الوفا محمد محمد - إحتياطي سوهاج

نيفين مكرم ميساك حبشى نيفين مكرم مرأة إحتياطي سوهاج

اشرف محمد نور الدين حافظ اشرف الهوارى - إحتياطي قنا

محمد عبد الماجد محمد محمد د /محمد الأحمر - إحتياطي قنا

محمد عبدالمعز درويش عمر محمد الهمامى - إحتياطي قنا

الامير زكريا محمد الامير ابراهيم الامير زكريا الامير - إحتياطي الاقصر

ابراهيم الرشيدى نجم الدين مصطفى ابراهيم ابراهيم نجم الدين النوبى - إحتياطي اسوان

عبيد احمد مصطفى سليمان د/عبيد سالم - إحتياطي البحر الاحمر









دائرة قطاع شرق الدلتا





القائمه الوطنيه من اجل مصر





خالد محمد سعيد حسن شحاته لواء / خالد سعيد - أساسي الشرقية

احمد محمد محمود على الخطيب احمد الخطيب - أساسي الشرقية

ايمن محمد حامد محمد شريف أيمن حامد - أساسي الشرقية

احمد عبدالجواد محمد محمد احمد عبدالجواد - أساسي الشرقية

ابراهيم محمد ابراهيم شحاته ابراهيم شحاته - أساسي الشرقية

يسرا احمد فؤاد سليمان اباظه يسرا اباظه مرأة أساسي الشرقية

نيفين جورج ميخائيل الانطونى نيفين جورج الأنطونى مرأة أساسي الشرقية

محمد على عبده ابو حجازي حمد ابو حجازى - أساسي دمياط

محمد احمد ماهر السباعى احمد محمد السباعى - أساسي دمياط

محمد عبده صديق اللمعى عادل عبده اللمعى - أساسي بورسعيد

حماد موسى حماد موسى حماد موسى حماد - أساسي الاسماعيلية

فيبى فوزى جرجس فلمون فيبى فوزى مرأة أساسي الاسماعيلية

احمد صبيح محمد خشانه احمد خشانه - أساسي السويس

جيفارا محمد احمد الجافى جيفارا محمد الجافى - أساسي جنوب سيناء

فايز ابراهيم محمد احمد فايز ابو حرب - أساسي شمال سيناء

مدحت حسن احمد مصطفى محمد شهاب مدحت شهاب - إحتياطي الشرقية

ناصر عبدالغنى ديب عبدالغنى ناصر الديب - إحتياطي الشرقية

اشرف محمد حامد شريف اشرف حامد - إحتياطي الشرقية

ايمن السيد محمد عبدالمقصود د / ايمن عبدالمقصود - إحتياطي الشرقية

كامل محمد ابراهيم شحاته كامل شحاته - إحتياطي الشرقية

يمنى أحمد فؤاد سليمان أباظه يمنى أباظه مرأة إحتياطي الشرقية

منال منير حلمى سليمان - مرأة إحتياطي الشرقية

سامح حسن عاشور غراب - - إحتياطي دمياط

حازم ابراهيم حسن ابراهيم حازم ضيف - إحتياطي دمياط

محمد السيد على حسن سعده - - إحتياطي بورسعيد

موسى فتحى موسى حماد رامى حماد - إحتياطي الاسماعيلية

سناء ملك اندراوس حبشى سناء اندراوس مرأة إحتياطي الاسماعيلية

احمد فضل احمد زايد احمد فضل - إحتياطي السويس

تامر كمال محمد فريد عبدالرحمن الدكتور تامر كمال - إحتياطي جنوب سيناء

ايمن ابراهيم محمد احمد ايمن ابو حرب - إحتياطي شمال سيناء









دائرة قطاع غرب الدلتا

القائمة الوطنيه من اجل مصر

محمد رشاد عثمان محمد قاسم محمد رشاد عثمان - أساسي الاسكندرية

محمد صبرى محمد أبو ابراهيم محمد صبرى أبو ابراهيم - أساسي الاسكندرية

ايهاب محمد محمود عبدالجواد ابوكليله إيهاب أبو كليلة - أساسي الاسكندرية

احمد شعبان حسين السيد احمد شعبان - أساسي الاسكندرية

باهر محمد امين غازى باهر محمد أمين - أساسي الاسكندرية

هند محمد ممدوح حنفي هند حنفي مرأة أساسي الاسكندرية

دينا محمد نبيل محمد فتوح هلالى دينا محمد نبيل هلالى مرأة أساسي الاسكندرية

محمد وجيه عبدالله محمد خالد محمد وجيه خالد - أساسي البحيرة

وليد محمود ابراهيم الشرمه وليد الشرمه - أساسي البحيرة

محمد اشرف محمود حلمى الصيرفى أشرف الصيرفى - أساسي البحيرة

سمير السيد احمد قاسم سمير قاسم - أساسي البحيرة

وجيه رشدى يسى سنبل وجيه رشدى سنبل - أساسي البحيرة

سعيد اسماعيل ضيف الله حسين سعيد ضيف الله - أساسي البحيرة

هبه مكرم كامل شاروبيم ـــــ مرأة أساسي البحيرة

صالح سلطان حسن منصور صالح سلطان - أساسي مرسى مطروح

احمد عبدالعزيز السيد خليل احمد عبدالعزيز أبو عقيل - إحتياطي الاسكندرية

عبدالعزيز يس عبدالعزيز محمد هاشم عبدالعزيز يس - إحتياطي الاسكندرية

محمد حسين حسن ابراهيم حسن المن ذوق - إحتياطي الاسكندرية

ابتسام عبدالنبي عباس عبدالنبي ابتسام يوسف - إحتياطي الاسكندرية

شريف فوزى محمد عبدالجواد - - إحتياطي الاسكندرية

مها محمد عادل احمد سالم مها عادل سالم مرأة إحتياطي الاسكندرية

جيهان عبدالعزيز محمد جمال الدين جيهان عبد العزيز محمد جمال الدين مرأة إحتياطي الاسكندرية

وليد احمد فؤاد عبدالحميد غنيم وليد غنيم - إحتياطي البحيرة

اسامه حسين محمد ناصف اسامه ناصف - إحتياطي البحيرة

عادل عبدالصمد المغازى عبدالحميد الصيرفى عادل الصيرفى - إحتياطي البحيرة

محمود على محمود علوان محمود علوان - إحتياطي البحيرة

هناء رشدى يس جندى سنبل هناء رشدى مرأة إحتياطي البحيرة

ابراهيم محمد اسماعيل ضيف الله - - إحتياطي البحيرة

مارى جميل نعمة الله داود - مرأة إحتياطي البحيرة

اسماعيل علام سلطان حسن اسماعيل علام - إحتياطي مرسى مطروح









دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

القائمة الوطنية من أجل مصر

محمد اسماعيل محمد منظور محمد منظور - أساسي القاهره

ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال ناجح جلال - أساسي القاهره

محمود مصطفى بكرى محمد محمود بكرى - أساسي القاهره

محمد حسن محمود مرشدى محمد المرشدى - أساسي القاهره

اكمل الله فاروق محمد احمد عبدالعال اكمل فاروق - أساسي القاهره

ايهاب وهبه لبيب وهبه ايهاب وهبه لبيب - أساسي القاهره

حنا جريس قلدس توماس حنا جريس - أساسي القاهره

محمد يحى حسين محمد عزمى محمد عزمى - أساسي القاهره

محمود فيصل فايز السعيد القط محمود القط - أساسي القاهره

هاله كمال عبدالجابر هالة كمال مرأة أساسي القاهره

عايده نصيف ايوب عوض الله عايدة نصيف مرأة أساسي القاهره

عاطف حسن احمد يوسف النمكى عاطف النمكى - أساسي القليوبية

صلاح محمد فتح الله السعودى صلاح السعودى - أساسي القليوبية

محمد نبيل محمد السيد حلاوه محمد حلاوة - أساسي القليوبية

ياسر محمد اسماعيل الهضيبى ياسر الهضيبى - أساسي القليوبية

فاروق مجاهد شحاته على حريز - - أساسي القليوبية

ريهام مجدى محمد عفيفى ريهام عفيفى مرأة أساسي القليوبية

حسين عبدالله عبد العال خضير د/ حسين خضير - أساسي الدقهلية

عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى عبد السلام الجبلى - أساسي الدقهلية

هانى محمد ابراهيم العسال هانى العسال - أساسي الدقهلية

محمود سامى محمد على السيد محمود سامى الامام - أساسي الدقهلية

طارق السيد عبد العزيز اسماعيل طارق عبد العزيز المحامى - أساسي الدقهلية

فريده عبد المؤمن محمد النقاش فريده النقاش مرأة أساسي الدقهلية

محمود عبد العليم حافظ منصور محمود منصور - أساسي المنوفية

محمد توفيق محمد الجمل محمد توفيق الجمل - أساسي المنوفية

سامح محمد انور عصمت السادات سامح السادات - أساسي المنوفية

سامية انسى حبيب فهمى - - أساسي المنوفية

حسام ابراهيم الدسوقى محمد الخولى حسام الخولى - أساسي الغربية

محمد السعيد محمدعريبى محمد عريبى - أساسي الغربية

حازم سيد عباس محمد الجندى مهندس حازم الجندى - أساسي الغربية

عبد الخالق محمد محمد عياد محمد عياد - أساسي الغربية

ايرينى ثابت جورج شرقاوى ايرينى ثابت مرأة أساسي الغربية

عبد السميع عبد القادر يوسف احمد عبد السميع يوسف - أساسي كفر الشيخ

عز الدين حسن عبدالله جوده عز الدين جوده - أساسي كفر الشيخ

سلوى ابراهيم على الحداد سلوى الحداد مرأة أساسي كفر الشيخ

احمد اسماعيل محمد منظور - - إحتياطي القاهره

سيد محمد سيد جلال - - إحتياطي القاهره

عيسى محمد محمد مصطفى عيسى الشريف - إحتياطي القاهره

وائل محمد محمد عبد الحميد سعده وائل سعدة - إحتياطي القاهره

احمد السيد عبد البارى البرعى احمد عبدالبارى - إحتياطي القاهره

امجد دوس جرجس عبد الملك امجد دوس - إحتياطي القاهره

خالد محمد عزالدين محمود معوض خالد عزو - إحتياطي القاهره

نورالدين محمود شوقى عبد النور محمد الشيخ نور الشيخ - إحتياطي القاهره

مى فيصل فايز السعيد القط مى القط مرأة إحتياطي القاهره

غاده حلمى احمد احمد خليل غادة حلمى مرأة إحتياطي القاهره

مرفت امين ينى رزق مرفت أمين مرأة إحتياطي القاهره

خالد يوسف احمد يوسف د خالد النمكى - إحتياطي القليوبية

ابراهيم محمد ابراهيم حجاب - - إحتياطي القليوبية

احمد محمد لطفى محمد ابو المجد احمد لطغى - إحتياطي القليوبية

حسام السيد على سليمان الهضيبى حسام الهضيبى - إحتياطي القليوبية

هشام حماده فايد سويلم هشام سويلم - إحتياطي القليوبية

امل صالح حسين صالح امل صالح مرأة إحتياطي القليوبية

صفاء احمد حسن الكتبى د/ صفاء الكتبى مرأة إحتياطي الدقهلية

عزه محمد عبدالرحمن شعبان سليم عزة سليم مرأة إحتياطي الدقهلية

اسامه سعد الدين محمد رجب أسامة رجب - إحتياطي الدقهلية

ابراهيم محمد ابراهيم المتولى العدل إبراهيم العدل - إحتياطي الدقهلية

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز برعى - - إحتياطي الدقهلية

امينه عبدالمؤمن محمد النقاش أمينة النقاش مرأة إحتياطي الدقهلية

حسام ابراهيم عبدالسميع عمر حسام ابراهيم عبدالسميع عمر - إحتياطي المنوفية

هانى توفيق محمد الجمل د/ هانى الجمل - إحتياطي المنوفية

محمد حنفى محمد احمد الشنتناوى محمدالشنتناوى - إحتياطي المنوفية

هبه نجيب عزيز حنا هبه نجيب مرأة إحتياطي المنوفية

حسام الدين على على ابو مندور حسام ابو مندور - إحتياطي الغربية

حنان السعيد محمد عريبى حنان عريبى مرأة إحتياطي الغربية

طارق خليفه السيد ابراهيم الدسوقى طارق خليفه - إحتياطي الغربية

حافظ فاروق حافظ محمد حسين حافظ فاروق - إحتياطي الغربية

امال ابراهيم فرنسيس خليل - مرأة إحتياطي الغربية

محمد نصر الدين عبد العزيز ابراهيم العيسوى محمد نصر الدين العيسوى - إحتياطي كفر الشيخ

همام محمود محمد جوده همام جوده - إحتياطي كفر الشيخ

ريهام ابراهيم الشبراوى ابراهيم الدسوقى ريهام الدسوقى مرأة إحتياطي كفر الشيخ