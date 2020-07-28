اليوم.. تشييع جثمان ودفن طبيب الغلابة محمد مشالي في البحيرة

أكدت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" استشاري الباطنة والامراض المتوطنه، وفاته منذ قليل؛ اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله بمدينة طنطا .





وأوضحت المصادر لـ"صدى البلد" أن زوجه الطبيب أخطرت أبناءه وأحفاده بنبأ وفاته بعدما استعانت باطباء للكشف عليه؛ حيث تبين وفاته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.





واشارت المصادر الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي اليارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه .