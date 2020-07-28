كان إنسان عظيم.. أحمد فهمي ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

وتوفي طبيب الغلابة ، فجر اليوم، عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء .





واشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريح لـ صدى البلد، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.



