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فن

كان إنسان عظيم.. أحمد فهمي ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:28 ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
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سعيد فراج
نعى الفنان أحمد فهمي، الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ طبيب الغلابة، من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر. 

ونشر أحمد فهمي، صورة طبيب الغلابة محمد مشالي، وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. كان إنسان عظيم.. حاول يساعد الناس ,, على قد ما يقدر .. رحِم الله الدكتور #محمد_مشالي طبيب الغلابة». 

وتوفي طبيب الغلابة ، فجر اليوم، عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء .

واشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريح لـ صدى البلد، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.

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