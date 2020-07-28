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محافظات

وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بسبب أزمة قلبية مفاجئة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:59 ص
محمد مشالي
محمد مشالي
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احمد علي
أفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" بأنه توفي منذ قليل إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .


وأوضحت المصادر لـ"صدى البلد" أن زوجه الطبيب أخطرت أبناءه وأحفاده بنبأ وفاته بعدما استعانت باطباء للكشف عليه وتبين وفاته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشارت المصادر إلى أنه جار ترتيب جنازة للطبيب الراحل عقب أداء صلاه الجنازة عليه في ساحه المسجد الاحمدي بطنطا والتي لم تحدد بعد فضلا عن دفنه بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة .

ونوهت المصادر إلى أنه جار استخراج شهادة الوفاة من مكتب صحة أول طنطا للبدء في تغسيل جثمانه .

جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء .
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