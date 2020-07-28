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أخبار العالم

ترامب يرشح «عدو تركيا» سفيرا للولايات المتحدة في ألمانيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
رشَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الضابط المتقاعد والرافض لنشر قوات أمريكية في الخارج؛ من أجل تولي منصب سفير بلاده في ألمانيا.

ووفقا لبيان البيت الأبيض فإن ترامب رشح الكولونيل المتقاعد دوجلاس ماكجريجور لتولي هذا المنصب. 

وكان ماكجريجور صريحًا في انتقاده لحرب العراق، إلى درجة أنه وصف ديفيد بترايوس قائد الائتلاف الدولي هناك بأنه "أحمق" روج له الساسة والإعلام من أجل الاستفادة منه. 

وقال ماكجريجور إنه لا توجد مصلحة ضرورية تقتضي بأن تبقي الولايات المتحدة قواتها في العراق وسوريا، معتبرًا أن تركيا هي من تمثل تهديدًا رئيسيا وليس إيران.

وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على هذا التعيين سيخلف ريتشارد جرينيل، المثير للجدل، في السفارة الأمريكية بألمانيا. 
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