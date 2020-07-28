موجز السوشيال ميديا.. أحمد سعد ينعى طبيب الغلابة.. وهنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها ال 28 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









احتفلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بإفتتاح قناة النادي في ثوبها الجديد بعد توقفها لأيام قليلة بسبب أعمال التجديد









نعى المطرب احمد سعد وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 82 عاما.









نشرت الفنانة انجي وجدان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لمحادثه لها مع متابعه سبتها.