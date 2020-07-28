مجلس الدولة ينتهي من الفصل في طعون انتخابات الشيوخ

انتهت المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، من نظر الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وأصدرت "الإدارية العليا" أحكامها النهائية الباته ولا يجوز الطعن عليها، استبعدت فيها بعض المرشحين من خوض الانتخابات، فيما أصدرت أحكامًا أخرى بإعادة مرشحين كانت محكمة الدرجة الأولى استبعدتهم من الترشح، ليتم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية بالمسودة ودون الإعلان.





وعقدت المحكمتين جلسات عاجلة وخاصة على مدار الأيام الماضية لكثرة عدد الطعون، وتم عقد جلسة خاصة يوم الجمعة الماضية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى، ونظرت بجلسة ٧٥ طعنا انتخابيا فصلت في جزء وأرجأت الجزء الآخر ليوم تالي، لتعقد جلسة أخرى وتفصل في ٢١ طعنا، وتحيل البعض للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الطعون لعدم الاختصاص.





كما عقدت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا" عقب إحالة القضاء الإداري بالقاهرة وجميع المحافظات لعدد من الطعون لها للفصل بموضوعها، ونظرت في جلسة عاجلة وخاصة ٩٥ طعنا انتخابيا، فصلت في موضوع ٧٨ طعنا، وأرجأت الفصل في باقي الطعون لليوم التالي، ثم صدرت الأحكام النهائية للمرشحين وتنوعت ما بين القبول والإعادة للترشح، أو الرفض مع الاستبعاد، أو ترك الخصومة للمدعي، لينتهي بذلك دور قضاء مجلس الدولة بعد أداء مهمته المنوط بها.





وجاء في أسباب رفضها طعن محام لاستبعاد أحد المرشحين علي المقاعد الفردية بالجيزة ، واتهمه مقيم الطعن بعدم توافر شرط حسن السمعة، ورأت المحكمة أن هذا قولًا مرسلًا من الطاعن لا أساس ولا دليل عليه من الأوراق، وأيدت قرار لجنة فحص الطلبات بقبول أوراق ترشحه لأنه سليم قانونًا.





كما رفضت المحكمة طعن آخر يتهم أحد المرشحين على المقاعد الفردية بمحافظة جنوب سيناء، بتشدده دينيًا وعدم جواز قبول أوراق ترشحه بالمجالس النيابة والعمل التشريعي، ورأت المحكمة أنه لا أساس واقعي لهذا الاتهام من الطاعن، وأيدت قرار لجنة فخص الطلبات بقبول أوراقه.



