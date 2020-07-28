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فن

شاهد.. مهرجان "إيه الحكاية؟" لـ حمو بيكا مع روتانا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
طرحت شركة تسجيلات روتانا، مهرجان "إيه الحكاية" من أداء حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت ومودي أمين. 

المهرجان من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا وتوزيع فيجو الدخلاوي. 

وكان حمو بيكا أثار جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء تسجيله أغنية مهرجانات جديدة. 

وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يتلعثم في نطق جملة "وباتون ساليه بالسمسم هات" ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه. 

وكان حمو بيكا دخل قائمة مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بإفساد الذوق العام. 
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