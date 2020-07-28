شاهد.. مهرجان "إيه الحكاية؟" لـ حمو بيكا مع روتانا

طرحت شركة تسجيلات روتانا، مهرجان "إيه الحكاية" من أداء حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت ومودي أمين.





المهرجان من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا وتوزيع فيجو الدخلاوي.



