AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مكونة من 6 وزارات.. كل ما تريد معرفته عن الحكومة المصغرة في مالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:29 ص
رئيس مالي إبراهيم
رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا
Advertisements
أمينة الدسوقى

فى إطار حل الأزمة السياسية فى مالي، أعلن إبراهيم بوبكر كيتا الرئيس المالي تشكيل الحكومة المصغرة والتى جاءت تنفيذا لتوصيات مجموعة دول غرب أفريقيا الإيكواس لحل الأزمة.


ضمت الحكومة المصغرة فى تشكيلها 6 وزراء توكل لهم مهمة التفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتكون تلك الوزرات الـ 6 من الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد فى مالي.


اقرأ أيضا: الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟


وتأتي قيادة الحكومة عن طريق الوزير الأول بوبو سيسي، كما تم تعين الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي وزيرا للدفاع، وأبوبكر ألفا باه وزيرا للإدارة الإقليمية، فيما أوكلت حقيبة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، وتييبيلي درامي وزيرا للخارجية.

كما تم تعين المحامي والناشط السياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وتم تعيين المصرفي المتقاعد عبدالله دافي، المقرب من شريف نيورو، وزيرا للاقتصاد والمالية.

وكانت قد  أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "خطة من أجل إنهاء الأزمة فى مالي والتى تنص على "بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في السلطة، والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية".

وهدد رؤساء الدول الـ15 الأعضاء بـ"الإيكواس" عن "نظام عقوبات ضد من سيتخذون إجراءات تتعارض مع عملية خطة حل الأزمة فى مالي، التي سيتم تنفيذها قبل يوم الجمعة".


وأوضحت الإيكواس فى مقترحها، ضرورة الاستقالة الفورية لـ31 نائبا برلمانيا تم الطعن في انتخابهم، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تيمبيني، مؤكدة تأييد توصيات الوساطة التي قادها رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من الإيكواس يتوسط بين رئيس مالى والمحتجين

لاستمرار وساطة الإيكواس.. إلغاء التظاهرات فى مالي

الإيكواس تعلن 4 مقترحات لحل الأزمة السياسية فى مالي

مقترحات الخروج من الأزمة السياسية بـ مالي.. الإيكواس تكشف

حراك 5 يونيو في مالي يرفض مقترحات الإيكواس ويطالب بإقالة الرئيس

لأول مرة منذ تفشي الوباء.. مالي تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

شاهد.. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية

في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست

مصرف المحيط بالمنيا.. كارثة تهدد النيل.. وأبناء الصعيد الخاسر الأكبر

بسبب المايوه البوركينى .. الجمهور يطارد نرمين الفقى

عالجي الزكام ونزلات البرد واحتقان الزور بتناول هذا النوع من الخضار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية