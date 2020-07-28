AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس يوجه رسالة لأثيوبيا حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:32 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الأشقاء الأثيوبيين والجانب الأثيوبي حول أزمة سد النهضة، قائلا:" نتمنى لأشقائنا في أثيوبيا والسودان أن يعيشوا مثلنا ونتمنى أن تولدوا الكهرباء مثلما أعلنتم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، موجها كلمته للمواطنين، قائلا" نحن نتمنى لكم التوفق بكل حب ونوايا طيبة بشرط ألا يكون له تأثير على حصة المياة الخاصة بنا".


وتابع الرئيس السيسي موجها كلمته للمواطنين، قائلا:"قلقانين على موضوع سد النهضة وأنا معاكم .. من حقكم تقلقوا على موضوع سد النهضة لأن النيل حياة، وأنا بطمنكم عشان عدالة القضية.. محدش يقدر ينكر أهمية المياة في مصر والعالم".

وتابع: "قلقكم قلق مشروع وطبيعي وانا معاكم فيه كل ما تقلق وتخاف اشتغل واشتغل أكتر عشان تبقى قوى وقادر كل ما تشتغل أكتر تبقى قادر أكتر .. حقكم محدش هياخده .. ما تتكلمش كتير وتهدد حد وتقول كلام مالوش لازمة.. أنا بحترم كل الأراء ولكن انتبه أنك تحدث الرأي العام في مصر نحن نتفاوض والتفاوض أيضا معركة طويلة.. انتم قلقانين صح اشتغلوا كويس اللي يقلق ما ينامش"
Advertisements

ترشيحاتنا

سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

زعيم كوريا الشمالية يؤكد اعتزامه تعزيز قدرة الردع النووي لبلاده

الـ var يثير أزمة فى ودية الزمالك وطنطا .. تفاصيل

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية