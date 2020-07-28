الرئيس يوجه رسالة لأثيوبيا حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

نتمنى لأشقائنا في أثيوبيا والسودان أن يعيشوا مثلنا ونتمنى أن تولدوا الكهرباء مثلما أعلنتم". وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رسالة إلى الأشقاء الأثيوبيين والجانب الأثيوبي حول أزمة سد النهضة، قائلا:"





وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي، موجها كلمته للمواطنين، قائلا" نحن نتمنى لكم التوفق بكل حب ونوايا طيبة بشرط ألا يكون له تأثير على حصة المياة الخاصة بنا".





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محدش يقدر ينكر أهمية المياة في مصر والعالم". وتابع الرئيس السيسي موجها كلمته للمواطنين، قائلا:"قلقانين على موضوع سد النهضة وأنا معاكم .. من حقكم تقلقوا على موضوع سد النهضة لأن النيل حياة، وأنا بطمنكم عشان عدالة القضية..



