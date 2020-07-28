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توك شو

متهددش وتتكلم كتير.. السيسي عن سد النهضة: القوي ما حدش يقدر ياخد حقه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:31 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه "برغم كل تلك المفاوضات والحالة الكبيرة من القلق المسيطرة على المصريين، إلا أننا سنساعد في سد النهضة بكل حب وإخلاص"، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على حياة الشعوب في أفريقيا.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، أثناء افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، أن تلك النوايا الطيبة من قبل الدولة المصرية وشعبها بشرط أن لا يكون هناك تأثير على حصة مصر في المياه من نهر النيل، مؤكدًا أهمية المياه في كل الدنيا.


وأضاف أن قلق المصريين مشروع حيال قضية سد النهضة، ولكن يمثل دافعا قويا للعمل والشغل بشكل أكثر لتثبت قوتك، معقبًا: "كل ما تشتغل أكتر كل ما تبقى قوى أكتر ومحدش يقدر ياخد حقك منك".


وتابع: "في تلك الحالات والقضية متهددش وتتكلم كتير وتقول كلام ملوش لازمة، إنما اعمل في صمت واتجه إلى المسار الصحيح"، موضحًا أن عملية التفاوض معركة طويلة المدى ولكنها مستمرة لتخرج كل الأطراف منها مستفيدة دون وقوع أضرار كبيرة.

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