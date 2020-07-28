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حوادث

نتوجه للعلي القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف.. وزير الداخلية يهنئ الطيب ومفتى الجمهورية بعيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:12 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.


جاء في البرقية: "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات.. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يَسـُـرنى وهيئة الشرطة أن نَبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف.. بأصدق التهانى وأسمى الأمنيات.. ونحن نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة.. نتوجه للمولى العلى القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف.. منارة تهدى الإنسانية لقيم الوسطية والاعتدال.. ويسدد جهود فضيلتكم لنشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة دعاة الشر وخفافيش الظلام.. وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".




كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى سـائلًا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق ، ويُسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف، وإعلاء قيم العدل والرحمة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عــام وفضيلتكم بخـير".


كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركة.. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".
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