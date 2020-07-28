AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل 15 أغسطس .. محافظ أسيوط يناشد أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
إيهاب عمر
 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا :

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على المنظومة وتلقي طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بجميع المراكز والاحياء وتذليل كافة العقبات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية .... جاء ذلك خلال لقائه المهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لمناقشة ومراجعة الموقف الحالي لسير العمل بالتصالح في مخالفات البناء واستعراض أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين بالمراكز التكنولوجية ونسب التحصيل .
وناشد محافظ أسيوط المواطنين أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح في المخالفات وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة قبل يوم 15 أغسطس 2020 لضمان الحق القانوني والحق في التصالح قبل انتهاء الموعد القانوني للتصالح .

ونوه محافظ أسيوط إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات لافتًا الى انه جارى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعمل في أيام العطلات.. كل ما تريد معرفته عن التقديم للتصالح في البناء المخالف

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استقبال طلبات تصالح في مخالفات بناء بالمراكز التكنولوجية في العطلات بأسيوط

شعراوى: خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء.. إلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح.. تلقى الطلبات طول أيام الأسبوع.. فتح منافذ بالمراكز والمدن والأحياء

بالمراكز التكنولوجية.. محافظ المنيا: استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمرة

تخفيض رسوم التصالح لـ 10%.. إسكان البرلمان تطالب بإعادة النظر في غرامات مخالفات البناء

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. هبة مجدي عمرها ومهنتها قبل التمثيل

بعد رحيله.. 17 ساعة يوميا في علاج الفقراء بـ10 جنيهات للكشف.. تفاصيل الصورة الثلاثينية لطبيب الغلابة قبل شقائه

الأهلي يواجه الجونة وديًا في غياب حسام غالي

في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست

خليكوا أسود..السيسي: سنمر بفترات صعبة وقد يحدث جفاف فى مياه النيل ..فيديو

دعاء الصباح في العشر من ذي الحجة يفتح لك أبواب الخير والرزق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاجأ العاملين بطلب غريب.. زبون يقتحم مطعمًا بـ سكين في بريطانيا

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا