قبل 15 أغسطس .. محافظ أسيوط يناشد أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.





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وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على المنظومة وتلقي طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بجميع المراكز والاحياء وتذليل كافة العقبات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية .... جاء ذلك خلال لقائه المهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لمناقشة ومراجعة الموقف الحالي لسير العمل بالتصالح في مخالفات البناء واستعراض أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين بالمراكز التكنولوجية ونسب التحصيل .

وناشد محافظ أسيوط المواطنين أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح في المخالفات وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة قبل يوم 15 أغسطس 2020 لضمان الحق القانوني والحق في التصالح قبل انتهاء الموعد القانوني للتصالح .





ونوه محافظ أسيوط إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات لافتًا الى انه جارى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية .



