استعدادًا لعيد الأضحى المبارك .. محافظ أسيوط يوجه برفع حالة الطوارئ

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رفع الحالة القصوى للطوارئ ووقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات الفرعية فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات كافة المراكز و مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها.





وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك لافتًا إلى الإنتهاء من كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم بكميات مناسبة مع المتابعة وإحكام الرقابة لتلك السلع ومطابقتها للمواصفات وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.





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وقال محافظ أسيوط إن مديرية التموين قد وضعت خطة متكاملة مكونة من عدة محاور من بينها (توفير الاحتياجات الغذائية ، والرقابة) بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الإستغلال وملاحقة التجار الجشعين وتنفيذ القوانين المنظمة لعمل قطاع التموين بالأسواق وذلك من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.





وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم تكثيف العناصر المتواجدة بغرف العمليات حيث تم تخصيص أرقام (2325440 - 2327230 ـ 2293938) لغرفة عمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات الفرعية لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين ومتابعة الحالة التموينية على أن يتم اتخاذ الاجراءات الفورية لإزالة أسباب الشكاوى وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية والتجارية المتواجدة ميدانيًا.









وأكد وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التموينية وتشكيل مجموعات عمل وتنظيم حملات مشتركة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك وذلك بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمراقبة طرق عرض وأسعار اللحوم المعروضة بالأسواق والتأكد من صلاحيتها ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الغش بأنواعه مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجان للمرور على مطاحن القطاع العام والخاص لمتابعة التشغيل الكامل وبأعلى كفاءة لجميع الالات وماكينات المطاحن وأجهزتها والتأكد من إنتاج دقيق بلدي 82% جيد مطابق للمواصفات ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والحفاظ على الأرصدة القانونية للمطاحن بالإضافة إلى المرور على المخابز البلدية للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية طبقًا للمنظومة الجديدة بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميًا.