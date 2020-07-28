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رياضة

ظهور إصابة جديدة بـ كورونا فى الإسماعيلى وشفاء حمدي زكي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:38 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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عمرو الحلوانى

أظهرت نتائج المسحة الطبية، التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري بقيادة بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وجود حالة ايجابية بين احد افراد الجهاز الاداري.

و جاءت نتيجة المسحة الطبية التي اجراها محمد حمدي زكي، مهاجم الفريق، سلبية، وذلك بعد تماثله للشفاء من الاصابة بفيروس كورونا.

وكان الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، قرر الإكتفاء باقامة مران صباحى فقط، وذلك قبل ملاقاة مصر المقاصة وديا غدا الاربعاء، ضمن التحضيرات لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

يذكر ان اتحاد الكرة حدد 6 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز من جديد خلال الفترة المقبلة .


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