أبرزها الإطارات والزيت.. فحوصات مهمة يجب إجراؤها قبل السفر بسيارتك

قبل الانطلاق بسيارتك عند السفر لمسافات طويلة يجب الاستعداد جيدًا وتجهيز السيارة لذلك، من خلال إجراء عدة فحوصات على أجزاء السيارة الهامة للتأكد من سلامة السيارة ومناسبتها للقيادة دون مواجهة أي مشكلات مفاجئة، لذا نقدم لك أبرز هذه الفحوصات التي يجب القيام بها.



الإطارات والعجلات

يجب قبل التحرك التأكد من ضبط ضغط إطارات السيارة الأربعة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، وكذا فحص وضبط زوايا العجلات بشكل مستمر، بجانب التأكد من أن مسامير العجلات مثبتة بشكل جيد وجميعها في أماكنها، كما ينصح بتبديل أماكن الإطارات كلما تم قطع مسافة 7500 كيلومتر بها.



السوائل

يتعين على قائد السيارة التأكد من مستوى الماء في خزان تبريد المحرك “الردياتير”، الذي يعتبر مسؤولا عن تبريد المحرك، ويفضل وضع ماء التبريد الخاص بدلا من الماء العادي، كما يجب التأكد من وجود مياه في القربة الخاصة بالمساحات.



المحرك والزيوت

يجب أيضًا فحص المحرك ويفضل إجراء الصيانة الدورية له في حال العزم على السفر، بجانب تغيير الزيوت الرئيسية للسيارة، مثل زيت المحرك وزيت المقــود، وكذا تغيير فلاتر البنزين والهواء، كما ينبغي تجنب الضغط بشدة أو بشكل متقطع على ناقل البنزين، عند تشغيل السيارة بعد فترة توقف طويلة.



المكابح

يجب اختبار أداء المكابح وقوتها قبل التحرك، والقيام بتغيير الفحمات في حال تآكلها، بجانب فحص زيت المكابح، ويراعى عدم الضغط بقوة على المكابح بشكل مفاجئ على الطريق لتفادي الاصطدامات الخلفية.



المصابيح

يتعين أيضًا فحص قوة إضاءة أنوار المصابيح خاصة عند القيادة ليلًا، كي تستطيع رؤية الطريق بشكل جيد، كما يجب التأكد من عمل المصابيح الخلفية.



ضبط المرايا

من المهم كذلك ضبط المرايا الجانبية بالإضافة للمرايا داخل السيارة لكشف أكبر قدر ممكن من الطريق بالخلف، بجانب كشف النقاط العمياء أثناء القيادة، مع ارتداء حزام الأمان قبل التحرك.