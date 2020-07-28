111 سيدة يخضن انتخابات الشيوخ.. مايا مرسى: التمكين السياسي للمرأة على رأس أولوياتنا

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية عودة مجلس الشيوخ حاليًا نظرًا لما يمثله من إثراء للحياة النيابية والتشريعية في مصر، حيث يعد الغرفة الثانية بالبرلمان المصرى علاوة على دوره الهام فى تعزيز العملية الديمقراطية، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل وعلى المرأة بشكل خاص باعتبارها نصف المجتمع.













وقالت "مرسى"، بحسب بيان للمجلس القومي للمرأة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت منصفة للمرأة المصرية بصورة كبيرة ونصت على تشكيل مجلس الشيوخ الذى جاء قانونه أيضًا مراعيا لأهمية دور المرأة في الحياة السياسية، حيث حدد نسبة مخصصة للمرأة بمقاعده، حيث نصت مادته الأولى على أن" يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، كما نص مشروع القانون على أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدًا سبع نساء على الأقل، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى الفقرتين السابقتين".













وأوضحت أن عدد السيدات المرشحات في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة يبلغ عددهن ١١١ سيدة منهن (٩١ مرشحة بالنظام الفردى و٢٠ مرشحة بنظام القائمة)، وذلك من بين ٧٨٧ مرشحا في الانتخابات، قائلة: "نراهن على قوة المرأة المرشحة، وعلى وعى المرأة الناخبة ولنا فى تجربة المرأة فى انتخابات مجلس النواب الماضية خير دليل على النجاح الكبير للمرأة بالنظام الفردي في اقتناص أصعب الدوائر الانتخابية وسط الكثير من الرجال المرشحين لتؤكد أن الكفاءة والوصول على الأرض هما معيار النجاح ، ولنا أيضًا فى جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة نموذج مشرف لمشاركة إيجابية حقيقة للمرأة فى المشاركه بالإدلاء بصوتها بصورة شرفت مصر وأبهرت العالم وننتظر منها المزيد خلال الاستحقاقات الدستورية القادمة".









وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن التمكين السياسي للمرأة على قائمة أولويات المجلس خلال الفترة القادمة، باعتباره أحد أهم وأول محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، موضحة أن المجلس وضع خطة عمل متكاملة من خلال إطلاق برنامج "صوتك لمصر بكره.. انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" لتعزيز المشاركه السياسيه للمرأه خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت.









فعلى مستوى المرشحات، جار تنظيم دورات تدريبية مجانية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عبر الإنترنت للمرشحات الراغبات في الحصول على دعم فني لتنمية مهاراتهن الذاتية، ورفع رصيدهن المعرفي فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية قانونيًا واجتماعيًا وسياسيًا، لافتة الى أن المجلس تلقى العديد من الطلبات من المرشحات لتقديم الدعم الفنى لهن.









وذكرت رئيسة المجلس أنه تم تنظيم دورة تدريبية هامة لمقررات فروع المجلس بالمحافظات والمقررات المناوبات للتعريف بقانون مجلس الشيوخ وقانونه واختصاصاته ومهامه، وسوف يتم تكرار هذا التدريب على المستوى المحلى بجميع المحافظات، حيث يقوم كل فرع بتوعية أعضائه وعضواته ورائدات المجلس والشابات والشباب المتطوعين في أنشطة المجلس خلال فترة الانتخابات.









ولم يغفل المجلس دور الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تتضمن خطته تنظيم 6 دورات تدريبية على مستوى جميع المحافظات تهدف إلى رفع وعي أعضاء فروع المجلس على مقعد ذوي الإعاقة، وتشكيل مجموعة عمل فى كل محافظة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية التصويت فى الانتخابات ومتابعة تصويتهن ومتابعة إجراءات الإتاحة للإدلاء بأصواتهم، هذا إلى جانب مجموعة من الأنشطة الخاصة بتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية، والتعريف بدور ومهام مجلس الشيوخ.









وعلى مستوى متابعة الانتخابات، فإن المجلس بصدد تنظيم دورة تدريبية لمتابعي الانتخابات على آليات المتابعة وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات وآليات استقبال الشكاوى وربطها بالخط الساخن لمكتب الشكاوى ١٥١١٥ بالتنسيق مع غرفة عمليات المجلس من خلال الإنترنت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وشددت مايا مرسى على ثقتها الكبيرة في السيدات المرشحات متمنية لهن خالص النجاح والتوفيق خلال الانتخابات وخلال دورهن داخل المجلس، وأن يستكملن مسيرة نجاح المرأة المصرية.









