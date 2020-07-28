طمأن المصريين.. برلماني يشيد بحديث الرئيس السيسي عن مياه النيل

قال الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مياه النيل وسد النهضة، على هامش افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، طمأن المصريين، حيث أكد رئيس الجمهورية، إنه لا يستطيع أحد أن يجور على مصر في أمنها القومي بما في ذلك قضية المياه.





وأضاف عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في بيان، الثلاثاء، أنه واثق تماما في قدرة الدولة المصرية، وأجهزتها المختلفة بقيادة الرئيس السيسي، علي ادارة كل ملفات الأمن القومي بنجاح، ومنها ملف مياه النيل ، وحفظ حقوق الشعب المصري وأجياله المقبلة.





وأشار الدكتور عبد الرحيم علي، الي أن قول السيسي بأن موضوع المياه بالنسبة لنا هو حياتنا، يؤكد أننا أمام رئيس قوي ووطني ولن يتواني في الحفاظ علي حقوق المصريين وهو ما يشعرهم بالأمان والاطمئنان.





وأوضح ، ان ملف سد النهضة أثبت من جديد قدرة وكفاءة الدبلوماسية المصرية علي إدارة الملفات الخارجية بكل حرفية ونجاح.





من جهة أخري، رحب النائب بخطة الدولة الطموحة جدا لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي أشار لها الرئيس اليوم في حديثه لأهالي المحلة حيث قال "لن نتخلى عن إعادة المحلة لمكانتها التي تستحقها، وهينعمل مصانع بنفس المستوى".





وقال النائب إن زيارة اليوم تؤكد رغبة الرئيس والدولة لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر لسابق عهدها من حيث التطور والريادة.



