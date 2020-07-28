AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم إصابته بكورونا.. فوبيا إيزاك يتصدر التوب الجزائري على تطبيق أنغامي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبحى
تصدر الفنان الجزائري فوبيا إيزاك بأغنيته الجديدة فايس 2 فايس التوب الجزائري على تطبيق أنغامي في أقل من يومين، وقد لاقت الأغنية أصداء جد إيجابية من طرف المستمعين.

كان من المفروض أن تنزل الأغنية على طريقة الفيديو كليب، لكنه ألغي تصويره لإصابة الرابر فوبيا بفيروس الكورونا، وقرر إصدارها رغم ذلك، وهذا لم يمنع فوزها بأعلى المراتب بعد ما قام فوبيا إيزاك بمشاركتها مع متابعيه عبر أنغامي.

فايس 2 فايس من كلمات فوبيا إيزاك نفسه و الحان البيتمايكر فريزي بيت و توزيع شركة شبكة نات، أول شركة إنتاج جزائرية التي آمنت بإمكانية تطوير موسيقى الراب في الجزائر وجعلها فنًا أساسيًا و في متناول جميع شرائح المجتمع.

و قد أعلن فوبيا إيزاك أن هذه الأغنية ستتبع بأغاني أخرى ستطرح في الأسابيع المقبلة، في انماط مختلفة و متنوعة التي يتمنى أن تنال إعجاب جمهوره .

الجدير بالذكر أن أنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.
 وتُعتبر اليوم أنغامي المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحتوي على أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِم.
رغم إصابته بكورونا.. فوبيا إيزاك يتصدر التوب الجزائري على تطبيق أنغامي
رغم إصابته بكورونا.. فوبيا إيزاك يتصدر التوب الجزائري على تطبيق أنغامي
رغم إصابته بكورونا.. فوبيا إيزاك يتصدر التوب الجزائري على تطبيق أنغامي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي جدة ينفي رحيل يوسف البلايلي

بياعة.. تامر عاشور تتصدر قائمة التوب على أنغامي مصر

تامر عاشور يتخطى 2 مليون مشاهدة بأغنيته "بياعه".. فيديو

أغاني مروان بابلو تتصدر قائمة التوب 5 على أنغامي رغم اعتزاله

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتصدر توب 5 على أنغامي فى مصر والمغرب

عزيز الشافعي يحتفل بوصول أغنية عدى الكلام إلى 10 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

الرئيس يوجه رسالة لأثيوبيا حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

السيسي يكشف موقف مصر حال فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا قال؟

أيهما أفضل ذبح الأضحية أم شراء صك.. الإفتاء تجيب.. فيديو

بعد تألقه مع الفريق.. فايلر يطالب الأهلى بالتحرك لتخفيف عقوبة إيقاف كهربا

السيسي يطمئن المصريين حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

احمي نفسك من كورونا في إجازة العيد.. الناظر يكشف السر وراء شرب المياه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعافين من كورونا .. نصيحة ذهبية من هاني الناظر بعد الشفاء لمواجهة الجلطات

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال وأنوثة هنادي مهنا

أول ظهور لـ ديمي لوفاتو بعد خطوبتها.. صور