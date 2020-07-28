ما علاقة البيئة بـ الإصابة بسرطان الثدي؟

تعاني النساء من الاصابة بسرطان الثدي ويساعد الكشف المبكر على تحسين سبل العلاج حتى لا تنمو خلايا الثدي بشكل غير طبيعي مما يؤدي إلى تراكم وتشكيل كتلة.
وحدد الباحثون عوامل هرمونية ونمط حياة وعوامل بيئية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ومن المحتمل أن يكون سرطان الثدي ناتجًا عن تفاعل معقد بين التركيب الجيني وبيئتك.
ووفقا لموقع mayoclinic يجب الانتباه إلى أي ورم أو كتلة غريبة وعمل فحوصات اللازمة واستخدام الاشعة السينية وحدد موعد مع الطبيب فورا.
وتعاني بعض النساء من علامات وأعراض مزعجة أثناء انقطاع الطمث، وبالنسبة لهؤلاء النساء ، قد يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي مقبولًا من أجل تخفيف علامات وأعراض انقطاع الطمث.
وحدد الباحثون عوامل هرمونية ونمط حياة وعوامل بيئية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ومن المحتمل أن يكون سرطان الثدي ناتجًا عن تفاعل معقد بين التركيب الجيني وبيئتك.
ووفقا لموقع mayoclinic يجب الانتباه إلى أي ورم أو كتلة غريبة وعمل فحوصات اللازمة واستخدام الاشعة السينية وحدد موعد مع الطبيب فورا.
وتعاني بعض النساء من علامات وأعراض مزعجة أثناء انقطاع الطمث، وبالنسبة لهؤلاء النساء ، قد يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي مقبولًا من أجل تخفيف علامات وأعراض انقطاع الطمث.