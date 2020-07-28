صندوق تحسين الأقطان بالزراعة: مصر تحتل صدارة العالم في زراعة القطن.. فيديو

أكد دكتور عادل عبد العظيم مدير صندوق تحسين الأقطان بوزراة الرزاعة أن مصر كانت ولازالت تحتل صدارة العالم في القطن مؤكدا انها تتصدر المشهد العالمى في صناعة الغزل والنسيج.





أضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن وزارة الزراعة متمثلة فى مركز البحوث الزراعية تعمل على استنباط اصناف جديدة مشيرا إلى أنه خلال عقود طويلة تقوم مصر بأنتاج أفضل اقطان العالم دون تحقيق الإستفادة المثلى من تصدير القطن لاننا كنا نصدره مادة خام دون عمل اى صناعات له.





وتابع مدير صندوق تحسين الأقطان بوزراة الرزاعة أن تصدير القطن المصري خام سينتهي خلال الفترة القادمة مؤكدا أنه تصديره خام لن يحقق عائد كبير سواء على المزارع أو القطن المصري.



