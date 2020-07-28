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صندوق تحسين الأقطان بالزراعة: مصر تحتل صدارة العالم في زراعة القطن.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:47 م
القطن المصري
القطن المصري
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محمود محسن
أكد دكتور عادل عبد العظيم مدير صندوق تحسين الأقطان بوزراة الرزاعة أن  مصر كانت ولازالت تحتل صدارة العالم في القطن مؤكدا انها تتصدر المشهد العالمى في صناعة الغزل والنسيج. 

أضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن وزارة الزراعة متمثلة فى مركز البحوث الزراعية  تعمل على استنباط اصناف جديدة  مشيرا إلى أنه خلال عقود طويلة  تقوم مصر بأنتاج أفضل اقطان العالم دون تحقيق الإستفادة المثلى من تصدير القطن لاننا كنا نصدره مادة  خام دون عمل اى صناعات له.

وتابع مدير صندوق تحسين الأقطان بوزراة الرزاعة أن تصدير القطن المصري خام سينتهي خلال الفترة القادمة مؤكدا أنه تصديره خام لن يحقق عائد كبير سواء على المزارع أو القطن المصري. 

وأشار عبد العظيم إلى أن أنه يتم توفير المعلومات الفنية الخاصة بالمزارعين ، وذلك من خلال الحملة الفنية للنهوض بمصر ، ويشارك فيها كافة قطاعات الوزارة ، مضيفا أن الهدف الأساسي فى رفع إنتاجية وجودة الأصناف. 
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