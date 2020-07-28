AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من بينها مصر.. «الطيران المدني» الكويتية: إعادة تشغيل الرحلات بالمطار إلى 20 دولة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:47 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء، أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستبدأ بإعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم، من ضمنها مصر، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقال مدير إدارة النقل الجوي في "الطيران المدني" الكويتية عبدالله الراجحي - في تصريح صحفي - إن الدول التي سيتم إعادة تشغيل الرحلات إليها، هي مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وقطر والأردن والبوسنة والهرسك وسيريلانكا وباكستان وإثيوبيا وبريطانيا وتركيا وإيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند.

وأضاف الراجحي، أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستعلن في الفترة المقبلة عن جداول تشغيلها ومواعيد رحلاتها بشكل تفصيلي.

ودعا مدير إدارة النقل الجوي في الطيران المدني الكويتية، جميع المسافرين الى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية؛ لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهولة ويسر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في 29 يونيو الماضي، مراحل الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي، بعد توقفها منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة، إعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من أول أغسطس المقبل وحتى 31 يناير 2021، بنسبة تشغيل لا تزيد على 30%، لنقل مالا يزيد عن 10 آلاف راكب يوميا، بينما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من أول فبراير 2021 وحتى 31 يوليو 2021؛ وتتضمن ارتفاع نسبة التشغيل إلى ما لا يزيد على 60%، وبعدد ركاب لا يزيد على 20 ألف راكب يوميا، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في أول أغسطس 2021 وبنسبة تشغيل 100% وبعدد ركاب أكثر من 30 ألف راكب يوميًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية أول أغسطس .. فيديو

الطيران الكويتي: الوصول للطاقة التشغيلية الكاملة لن يكون قبل أغسطس 2021

إضافة إلى رحلات استثنائية.. مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة دولية منتظمة

بخلاف رحلات استثنائية للسعودية.. مصر للطيران تسير 27 رحلة دولية منتظمة

مصر للطيران تسير 28 رحلة دولية منتظمة اليوم.. وتعيد 3600 عالق بالسعودية

على متنها 1300 راكب.. مصر للطيران تسير رحلاتها المنتظمة اليوم إلى 9 وجهات دولية

ترشيحاتنا

طولان يستقر على بديل محمد شريف قبل مواجهة الأهلي في الدوري

بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. لبنان يقرر إعادة فرض إجراءات الإغلاق

بعد تألقه مع الفريق.. فايلر يطالب الأهلى بالتحرك لتخفيف عقوبة إيقاف كهربا

دولة عربية جديدة تنضم للقائمة الحمراء الفرنسية لانتشار كورونا بها

إحالة شيري هانم وزمردة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة

ماذا يحدث للجسم عند تناول المريمية ..فوائد تفوق الخيال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻴﻮﺏ ميتسوبيشي ﻻﻧﺴﺮ ﺷﺎﺭﻙ mitsubishi lancer shark .. صور

بـ تاتو على الكتف .. شيما الحاج تثير الجدل بإطلالة سوداء

ماذا يحدث للجسم عند تناول المريمية ..فوائد تفوق الخيال