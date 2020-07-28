رئيس قطاع مياه النيل الأسبق: تصريحات السيسي بشأن سد النهضة مطمئنة

علق الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الاسبق، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، قائلا :"مطمئنة للشعب".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس مطمئنة لأنها تأتي من قبل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن السيسي تحدث عن حق مصر في الوجود والحقوق التاريخية في مياه نهر النيل.





وتابع رئيس قطاع مياه النيل الاسبق، أن الحق في الوجود من الخالق سبحانة وخارج عن التصرف فيه أو المقايضة عليه سواء هذا بين الدول وبكل القوانين من هذا المنطلق قضية مصر عادلة جدا.





وأشار مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الاسبق، إلى أن حل أزمة سد النهضة يتطلب ارداة سياسية حقيقة.



