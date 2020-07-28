محمد فرج عامر: افتتاحات السيسي لمشروعات الروبيكي نقلة كبيرة فى الصناعة

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة الروبيكي حلم وحقق نقلة كبيرة في الصناعة المصرية، مضيفا أنه إضافة كبيرة لتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج. إضافة









وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، الى أن تم افتتاح مصانع متقدمة جدا وحققت النقلة المنشودة للصناعة المصرية في الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذه المصانع طفرة كبيرة في هذا المجال.





وتابع المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه مصر تخطط تخطيط مدروس وليس عشوائي ونعرف ما نفعل وتوجهتنا واضحة ونسير على أسس ثابتة، مستدركا أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالعمالة وتكون مدربة وعلى مستوى عالي جدا من المهنية.





وأكمل المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه كل الافتتاحات تشعرك أنك تسير في الطريق السليم وتأسيس للدولة الصناعية الحقيقة.



