أمن قومي.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه

حذر الإعلامي أحمد موسى ، الخبراء في مجال المياه من التصريحات التي يطلقوها بشأن نهر النيل، قائلا :"حلل واشرح الأمور فقط".





ووجه موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، حديثه للخبراء في مجال الماء، قائلا :"لا تتحدث عن أرقام في المياه الجوفية، والأمور المتعلقة بهذا الأمر".





وتابع مقدم «على مسئوليتي»، أن :"المعلومة قبل أن نقولها نتأكد منها حتى لا يأخذها الأعداء ويتم استخدامها ضد مصر"، مستدركا أن هذا الأمر أمن قومي وعلينا توعية الناس وتستنفر حالة لصالح مصر لكن لا نتحدث عن أمور تتعلق بالأرقام فيما يخص المياه.





وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مياه نهر النيل أمن قومي ولابد من الخبراء أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم.



