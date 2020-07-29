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ديني

متى نذبح الأضحية بدون إقامة صلاة العيد.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:03 ص
الاضحية
الاضحية
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محمد شحتة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وقت الأضحية يكون بعد صلاة عيد الاضحى مباشرة.

وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه قد جاء هذا العام في ظل أزمة كورونا ومع عدم فتح المساجد والساحات لاداء صلاة عيد الاضحى، فإن وقت الذبح يكون بعد شروق الشمس بقدر ما تكون صلاة العيد وبذلك يحل للمضحى أن يذبح الأضحية.

وأشار إلى أن صلاة العيد ليست شرطا في الأضحية، منوها أن آخر وقت للأضحية هو آخر أيام التشريق الثلاثة أي بغروب شمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وذكر أنه يجوز  للمضحي وأهل بيته الأكل من الأضحية إلا إذا كانت منذورة من المضحي فقد أوجب على نفسه الأضحية ولا يجوز له الأكل منها إذا تلفظ بأن الأضحية كلها نذرا لله فإن لم يتلفظ بذلك في النذر فيجوز  له الأكل منها.

وأضاف، أن الأضحية سميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحي وبعد صلاة عيد الأضحى ومن يذبح قبل الصلاة فلا أضحية له ولا تجزئ.
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