رحل القيمة.. كلمات مؤثرة من تامر أمين عن طبيب الغلابة

عرض برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين تقرير فيديو عن الراحل

وتأثر الإعلامى تامر أمين، على الهواء أثناء الحديث عن الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة الذى توفى ، ورحل القيمة الذى ظل طوال حياته يخدم الجميع.





وقام تامر أمين بقرأة ما كتبه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن طبيب الغلابة، وظل تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، بالدعاء لـ الطبيب الرحل على الهواء، موضحًا أن الطبيب الراحل حزن عليه الجميع.





وأشار تامر أمين، إلى أن طبيب الغلابة رحل عن عمر 76 عامًا الذى كرس حياته للفقراء، والمساكين، وتابع تامر أمين " ربنا يجمعنى بيه فى الجنة".





وأوضح أن الطبيب افقر نفسه بغنى الناس، وأن هذا الطيب كان يخدم المواطنين ويصرف لهم العلاج بالمجان، وكان راضيًا وسعيد.





ولفت تامر أمين، إلى أن الطبيب الراحل باع الدنيا وأشتري الأخره، والتجارة مع الله، وأك أمين " الراحل كان يسعى لخدمة الناس، وليس لتجميع الأموال".



