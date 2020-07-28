نائب وزير التعليم يشكر مقدري درجات امتحانات الثانوية العامة على مجهودهم في الكنترولات

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير التعليم ، رسالة إلى مقدري درجات امتحانات الثانوية العامة في جميع الكنترولات.









وكتب نائب وزير التعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاحتماعي فيس بوك :





زملائي مقدري درجات الثانوية العامة .. أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات.









واستكمل رسالته قائلا : بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه.









وقال : أعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر.







