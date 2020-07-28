نائب وزير التعليم يشكر مقدري درجات امتحانات الثانوية العامة على مجهودهم في الكنترولات

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير التعليم ، رسالة إلى مقدري درجات امتحانات الثانوية العامة في جميع الكنترولات.
وكتب نائب وزير التعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاحتماعي فيس بوك :
زملائي مقدري درجات الثانوية العامة .. أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات.
واستكمل رسالته قائلا : بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه.
وقال : أعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر.
وأكد الدكتور رضا حجازي أن نتيجة الثانوية العامة 2020 لن تعلن قبل عيد الأضحى مثلما يردد البعض، مشيرا إلى أنها ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من اجازة العيد يوم الثلاثاء القادم.
وأوضح حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن المشاركين في أعمال الكنترولات سييحصلون على إجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الأعمال (من الخميس حتى الاثنين القادم) ثم يعودون للعمل بعد العيد (من الثلاثاء) لإنهاء اللمسات الأخيرة لتجميع وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020 لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا و اعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .
وبدأت كنترولات الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء، في تطبيق قواعد الرأفة على الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة.