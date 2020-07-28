طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

تعد الفتة من الأكلات التى يفضل العديد من الأشخاص تواجدها على السفرة، وخاصة في عيد الأضحى، فهى من الأكلات الشهيرة التى يحبها الكبار والصغار، ولا يمكن إعداد الفتة دون الخبز اللذيذ.
ونقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل خبز الفتة في المنزل
مقادير خبز للفتة
3 كوب دقيق
ماء للعجن
ملح
سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ردة
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طريقة تحضير خبز للفتة
* يعجن الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والماء في العجان
* ثم تترك العجينة لتخمر حتى يتضاعف حجمها
* وتفرد على ردة
* ثم يقطع دوائر أو مثلثات
* ويستخدم في الفتة