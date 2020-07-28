أسرار تحضير الفتة بطريقة أفضل من المطاعم والمحلات

الفتة تعد من الأطباق الرئيسية سهلة التحضير، والتي يشتهر المصريين بتقديمها فى العيد فهي تحتاج فقط خبز محمص وأرز وصلصة، ولكن قد نجد أن طعمها متغيرا عن تلك التي كان يتم تناولها في بيوت العائلة زمان، لهذا سنتعرف اليوم على أهم أسرار تحضير صلصة الفتة، بطريقة أمهاتنا الأصلية حتى نحصل على الطعم ذاته على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.





- أولًا يفضل أن يتم تسبيك صلصة الفتة، حتى نحصل على اللون الأحمر الداكن بقوام مثالي، وهنا علينا ترك الصلصة وهي بالأساس عصير طماطم وليست معجون طماطم جاهز، حتى يبقى قوامها ثقيل وتتبخر المياه بها، ثم نكمل خطوات تحضيرها للفتة.





- الخل الأبيض له دور البطولة في تحضير صلصة الفتة، لهذا يجب أن تكون كمية الخل مناسبة لكمية الصلصة، حتى يتضح طعمه عند عمل "طشة الثوم" للفتة، وهو ما يضمن طعمها.





- لا تعتمد صلصة الفتة على وضع الكثير من التوابل حتى لا يتغير طعمها التقليدي، فقط علينا الاهتمام بوضع الملح والفلفل الأسود بكمية مناسبة والاكتفاء بهم فقط مع الثوم والخل.





- توضع صلصة الفتة ساخنة على وجه الفتة عند التقديم حتى لا يتشربها الأرز سريعًا وتبرد وتفقد طعمها وحرارتها.