التموين تكشف خطة الوزارة استعدادا لعيد الأضحى

كشف الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، خطة الوزارة لموسم عيد الأضحى. إبراهيمالعشماوى





وقال العشاوي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ننفذ استعدادات كبيرة قبل الأعياد وكل المخابز تعمل على مستوى الأسبوع و18 ألف رأس ماشية في الشوادر المختلفة، والمطاحن تعمل بكامل طاقتها.





وأكد الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم لكي لا يشعر المواطن بأي مشكلة في العيد، موضحا أن الوزارة تقوم بعمل خطة وإجراءات من شأنها توفير كل السلع الأساسية في الأسواق.



