وقعنا مع فرنسا عقدا لإنشاء أسواق الجملة.. العشماوي: مصر رائدة في التجارة الإلكترونية

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن لدينا استثمارات مليار دولار في سلاسل تجارية ومتجار كبيرة لشركة واحدة خلال العامين المقبلين.





وكشف العشماوي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، عن أننا وقعنا مع فرنسا عقد لإنشاء أسواق الجملة للخضر والفاكهة وعقود أخرى مع اليونان.





وتابع العشماوي ، أن ثلث القوى العاملة في مصر تعمل في مجال التجارة، لافتا إلى أن معظم المؤشرات تشير إلى أن مصر ستكون رائدة في مجال التجارة الإلكترونية.





وأكمل مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أنه 500 مليون دولار استثمارات إماراتية جديدة في قطاع السلاسل التجارية.





وأشار العشماوي، إلى أن مصر تحتاج 50 مركز لوجيستي على مستوى كل المحافظات، مؤكدا أن المناطق اللوجيستية تساعد المواطن الحصول على السلع بأسعار تنافسية.







