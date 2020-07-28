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ديني

ستات مش عايزة تعيش ولا تعمر بيوت.. رد فعل أمين الفتوى على سيدة لا تريد خدمة زوجها.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:45 م
رد فعل أمين الفتوى
رد فعل أمين الفتوى على سيدة لا تريد خدمة زوجها
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محمد شحتة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل بالندية والعناد بين الزوج والزوجة يخسر فيه الطرفان.

وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، ردا على سؤال " ما هي واجبات الزوجة نحو زوجها وهل يجب عليها تجهيز الطعام وغسل الملابس؟ قائلا "دي ستات مش عاوزة تعيش ولا تعمر بيوت".

وتابع: لا يعقل أن أكون متزوجا وترفض زوجتي تجهيز الطعام وغسل الملابس، قائلا "هقولها روحي بيت أبوكي" بحجة أنه لا يجب عليها شرعا فعل ذلك.

وأوضح، أن الزوج والزوجة متشاركان في الحياة الزوجية ولن تستقيم الحياة بدون ذلك، منوها بأن بعض الفقهاء قالوا بعدم وجوب نفقة العلاج على الزوج، ولكن هذا لا يكون إلا عند القاضي والمحاكمة وإنما في الحياة العادية قد يقلع الرجل عينيه لأجل زوجته.

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