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أخبار العالم

لأول مرة .. شاهد .. السعودية تستعين بالشرطة النسائية لخدمة الحجيج

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:53 م
السعودية تستعين بالشرطة
السعودية تستعين بالشرطة النسائية لخدمة الحجاج
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محمود نوفل
كشفت قناة الإخبارية السعودية عن مشاركة العنصر النسائي ولأول مرة في خدمة الحجاج من خلال انضمامهن إلي شرطة العاصمة المقدسة "مكة المكرمة".


يأتي ذلك في موسم استثنائي تمر به شعيرة الحج نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتي دفعت المملكة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كوفيد 19.


وقالت إحدى عناصر الشرطة النسائية والمشاركة في خدمة الحجاج وتدعى " "أريج حسين نجمي" لقناة الإخبارية إن الخدمة تكون كثيفة في موسم الحج أكثر من المواسم العادية، ومع ذلك تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات باستلامها وتصديرها للجهات المختصة.


وأضافت أريج والتي تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية قائلة :دخلت هذا المجال لإكمال مسيرة والدي الذي أُصيب في حرب الكويت، وأكون ضمن أول دفعة في خدمة الوطن والمجتمع، وإن شاء أكون قدوة لبنات مجتمعي.


ومن جانبها أشارت زميلتها في الشرطة النسائية بالعاصمة المقدسة " أفنان محمد أبو حسين" قائلة: إن العمل في موسم الحج يختلف عن بقية أيام السنة بالوجود 24 ساعة من خلال تبادل المناوبات والاستلامات.


وأعربت عن فخرها كونها وزميلاتها من ضمن أول دفعة عسكرية، حيث أثبتن كفاءتهن في هذا المجال.
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