18 سيارة إطفاء و10 لودارات.. التفاصيل الكاملة لاندلاع حريق بمصنع بويات وزيوت في الخانكة

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حالة من الاستنفار الكامل عقب اندلاع حريق داخل أحد مصانع البويات والزيوت، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى مخزن للألومنيوم مجاور.

واستدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المحيطة، وسط متابعة ميدانية مكثفة من قيادات المحافظة ومديرية الأمن.

تفاصيل حريق مصنع الخانكة

وانتقل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى موقع الحريق بمدينة الخانكة لمتابعة تطورات الموقف على أرض الواقع، يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك للوقوف على حجم الحادث واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

التفاصيل الكاملة لاندلاع حريق بمصنع بويات وزيوت في الخانكة

18 سيارة إطفاء

وفور تلقي البلاغ، تم تقديم الدعم الكامل لقوات الحماية المدنية، حيث دفعت الأجهزة المختصة بـ18 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، من بينها 12 سيارة تابعة لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة و6 سيارات تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، إلى جانب فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع انتشار النيران إلى المناطق والمنشآت المجاورة وتأمين المواطنين.

كما تم الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للمنطقة الجغرافية لشركات البترول للمشاركة في أعمال مكافحة الحريق والتبريد، في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في تسريع عمليات السيطرة على النيران والحد من مخاطر امتدادها.

التفاصيل الكاملة لاندلاع حريق بمصنع بويات وزيوت في الخانكة

الهلال الأحمر المصري يسعف المصابين

وشارك فريق من الهلال الأحمر المصري في موقع الحادث لتقديم الدعم الإنساني والإسعافات الأولية، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة طوال فترة التعامل مع الحريق.

وفي الوقت نفسه، تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتمركزها بمحيط موقع الحادث تحسبًا لأي تطورات، فيما أكدت المتابعة الميدانية عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

التفاصيل الكاملة لاندلاع حريق بمصنع بويات وزيوت في الخانكة

استمرار أعمال التبريد داخل موقع الحريق

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال التبريد داخل موقع الحريق بمشاركة مكثفة من قوات الحماية المدنية، مدعومة باللودرات التي تواصل إزالة العوائق وفتح الممرات داخل المصنع، بما يتيح الوصول إلى بؤر الاشتعال المتبقية والتعامل معها بشكل مباشر.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد وعدم مغادرة موقع الحريق إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال التبريد والتأكد من القضاء على جميع بؤر الاشتعال وتأمين الموقع بشكل كامل حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة.

التفاصيل الكاملة لاندلاع حريق بمصنع بويات وزيوت في الخانكة

10 لودارات للمشاركة في أعمال إزالة العوائق

كما وجه المحافظ بالدفع بـ10 لودارات للمشاركة في أعمال إزالة العوائق وتوسعة الممرات داخل المصنع، بواقع 4 لودارات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة و6 لودارات من خلال المشاركة المجتمعية، لتسهيل حركة سيارات ومعدات الحماية المدنية وتمكين فرق الإطفاء من الوصول إلى بؤر الاشتعال وإنجاز أعمال الإطفاء والتبريد بكفاءة وسرعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية متابعة الموقف على مدار الساعة، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان الانتهاء الآمن من أعمال التبريد والتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق.