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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق مصنع الخانكة.. استمرار أعمال التبريد والوصول لبؤر الاشتعال| صور

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، استمرار أعمال التبريد داخل موقع الحريق بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمشاركة مكثفة من قوات الحماية المدنية، مدعومة باللودرات التي تواصل إزالة العوائق وفتح الممرات داخل المصنع، بما يتيح الوصول إلى بؤر الاشتعال والتعامل معها بشكل مباشر.


وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد وعدم مغادرة موقع الحريق إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال التبريد، والتأكد من القضاء على جميع بؤر الاشتعال وتأمين الموقع بشكل كامل، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية متابعة الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان الانتهاء الآمن من أعمال التبريد.
وفور تلقي غرفة الأزمات والعمليات بمحافظة القليوبية بلاغًا بنشوب حريق بأحد مصانع صناعة البويات والزيوت وامتداده إلى مخزن للألومنيوم بمدينة الخانكة، انتقل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية إلى موقع الحادث، بحضور اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، للوقوف على تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للسيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.


وتقديم جميع أوجه الدعم لقوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بواقع 12 سيارة من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية و6 سيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة وتأمين المواطنين.


ودعمًا لجهود قوات الحماية المدنية، تم الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للمنطقة الجغرافية لشركات البترول، للمشاركة في أعمال مكافحة الحريق والتبريد، في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويدعم جهود السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها.
وشارك فريق من الهلال الأحمر المصري في موقع الحادث لتقديم الدعم الإنساني والإسعافات الأولية ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة طوال فترة التعامل مع الحريق.


كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وتمركزها بمحيط موقع الحريق تحسبًا لأي طوارئ، فيما أكدت المتابعة الميدانية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.


كما وجّه المحافظ بالدفع بعدد 10 لودرات للمشاركة في أعمال إزالة العوائق وتوسعة الممرات داخل المصنع، بواقع 4 لودرات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة و6 لودرات بالمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تسهيل حركة سيارات ومعدات الحماية المدنية وتمكين فرق الإطفاء من الوصول إلى بؤر الاشتعال وتنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد بكفاءة وسرعة.

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