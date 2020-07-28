AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

والدته لحقت به بعد 40 يوما.. حزن عائلة الشاعر عبد الرحيم منصور على رحيله لم ينقطع

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:03 م
الشاعر الراحل عبد
الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور
Advertisements
أماني إبراهيم
أحبه الجميع، أقارب، معارف وأصدقاء، ولكن العائلة كانت صاحبة النصيب الأكبر من الحزن على الشاعر عبدالرحيم منصور بعد وفاته، حيث توالت الوفيات والأمراض لأفراد عائلته حزنا على وفاته.

لم يفارق الشاعر عبد الرحيم منصور عائلته - يحل اليوم ذكرى وفاته الـ 36- حيث توفي في 28 يوليو عام 1984 عن عمر يناهز 40 عاما، ورغم رحيله إلا أنه ما زال باقيا في قلوبهم. 

رثته ابنة شقيقه الشاعرة مي منصور، اليوم، عبر حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي: "زي النهاردة عبدالرحيم أخد حتى من روحي ومشي، اه مشوفتهوش بس لما جيت لقيت حمدي مش بيتكلم.. ومش بيحب الحياة".

تحدثت ابنة شقيقه عن العلاقة بين الشاعر عبد الرحيم من صور وشقيقه الشاعر حمدي منصور، وفقا لما لاحظته على أبيها، فمنذ ولادتها وهي تعلم أن والدها وكأنه فقد جزءا من روحه، يلتزم الصمت طوال الوقت، "بيتفرج ع الدنيا من بعيد، من برة الكادر، وكأنها متخصهوش" كما قالت مي منصور.

يشعر حمدي وكأن روحه قد ذهبت مع شقيقه عبد الرحيم في رحلته إلى الابدية، "روحه بالكامل خدها عبد الرحيم معاه"، وتابعت مي أن الاحزان لحقت بالعائلة بعد وفاة الابن الموهوب، حيث توفيت والدته بعد 40 يوما من وفاته، أما شقيقاته عاشن يحلمن باليوم اللواتي يشاهدونه مجددا.

ورغم مشواره القصير الذ انتهى بوفاته في بداية عقده الرابع إلا أنه خلد اسمه برصيد كبير من الأعمال الفنية المميزة من كتابته، أبرزها الأغنيات الوطنية، التي تغنى بها عبد الحليم حافظ، وردة، فايزة أحمد ، شادية، نجاة الصغيرة وغيرهم من الفنانين الذي تعامل معهم قبل وفاته.
والدته لحقت به بعد 40 يوما.. حزن عائلة الشاعر عبد الرحيم منصور على رحيله لم ينقطع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل أمير شعراء الرفض العربى الـ 37.. مطالبات للحكومة بتكريمه ولعائلته بإخراج أعماله الزجلية والعاطفية للنور.. شقيقه: أمل دنقل كان متمردًا بطبيعته يضيق بالقيود.. فيديو

نشرة الفن | ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية.. وأول تعليق من شقيقة محمد رمضان على تنمر رواد السوشيال ميديا بها

في ذكرى ميلاد العندليب الأسمر ووفاة السندريلا.. فارقا الحياة في نفس المدينة.. زواج غير معلن.. وأصول اجدد غير مصرية

بوابة تعقيم صدقة جارية على روح شهيد الجيش الأبيض بمستشفى ناصر العام في شبرا الخيمة

الشاعر عبد الرحيم منصور.. رحلة قصيرة في أغاني حب مصر ولكن مؤثرة

ترشيحاتنا

يهم فرجاني ساسي.. الفيفا يجري تعديلا جديدا على تسديد ركلات الجزاء

أكتوبر المقبل.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلن موعد التوصل للقاح كورونا

إعلامية كويتية: مصر تتعامل بأعلى درجات الدبلوماسية فى ملف سد النهضة

قروض ميسرة.. صناعة النواب تكشف تفاصيل تحويل السيارات القديمة من الوقود للغاز

تريند الفن | حقيقة حبس ابنة فاروق فلوكس.. ومحمد فؤاد يطرح أغنية جديدة

وزيرة الهجرة تتدخل لإنقاذ حياة مصري تعرض لحادث بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق

بمكياج جذاب.. رابعة الزيات بإطلالة شبابية تخطف الأنظار