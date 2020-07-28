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أكتوبر المقبل.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلن موعد التوصل للقاح كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:58 م
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة و ال
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البهي عمرو
قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة و الوقاية، إننا مازلنا فى مرحلة الحظر وعلى الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجميع عليه أن يستمر فى ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد و الابتعاد عن التكدس.

وأشار عوض تاج الدين إلى أن نسبة الخطر الخاصة بفيروس كورونا قل، ولكن لم يختفى، مؤكدًا أن هناك تراجع فى أعداد الإصابات و شدتها. 

ولفت إلى أن هناك نتائج مبشرة فى عدة دول بخصوص تطعيم أو لقاح فيروس كورونا، وأن التطعيم الناجح سيكون فى شهر 9 أو 10 أو 11، "سبتمبر أو أكتوبر.

وأوضح أن الجرعة الأساسية أو الأولى هى الأساسي، ولكن هناك بعض التطعيمات تحتاج جرعة تنشيطية، حتى يكون للانسان مناعة قوية، ولكن بعد حصول المواطن على الجرعة الأولى سيظهر فى التجارب السريرية.

وكشف أن الموسم الخاص الإصابة بالفيروسات التنفسية ينشط بداية من شهر أكتوبر حتى شهر مارس، وأن الأنفلونزا العادية لها تطعيمات و الكورونا لها تطعيم آخر.

وعلق على موعد انتهاء فيروس كورونا وتسجيل صفر إصابات، وقال"  إن هذا يتوقف على طبيعة الفيروس و احتمالات توطنه على مستوى العالم، هل فيروس كورونا سيستمر كفيروس مزمن فى العالم، وهل سيغير مناعته أن لا، وهل سيختفي هذا الفيروس أم لا".

وتابع أن احتمال توطن فيروس كورونا كمرض تنفسي متكرر فى الشتاء أمر قائم لكنه غير مؤكد، وأكد أن الدولة مستمر فى عملها وتوفير العلاج ".
وتقدم بالتعازي لاسرة الراحل محمد مشالي طبيب الغلابة، قال : إنه لم يعلمه شخصيًا ولكن سمعت عليه وعن انسانية  وحبه واهتمامه بالغلابة و أن طبيب الغلابة محمد مشالي هو عنوان لكل طبيب متميز.


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