في حالة الطوارئ.. كيف تخرج من السعودية؟.. الجوازات تجيب

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن طرق التعامل مع الحالات الطارئة للخروج من البلاد في ظل القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.





جاء ذلك ردًّا من المديرية على استفسار لشخص يقول إن لديه عمل في دبي ويحتاج للخروج من السعودية، فكيف الطريقة وفق ماذكرته صحيفة عاجل السعودية ".





وردت المديرية العامة للجوازات علي السائل ، قائلة: "بالنسبة للحالات الاستثنائية، يرجى توجيه الطلب لــ وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، عن طريق البريد مع إرفاق المستندات والمبررات كافة.





جدير بالذكر ان وزارة الصحة السعودية قد دعت في وقت سابق من هذا الشهر المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا