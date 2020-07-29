النيابة تستكمل تحقيقاتها حول تعدي مشرفي الرعاية الاجتماعية على طفل

تستكمل النيابة العامة، تحقيقتها حول واقعة تعدي مشرفي مؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا على طفل نزيل بها.





واكدت ان مشرفي مؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا لم يقم بالتعدى على الطفل خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت ان وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول صور لإصابة الطفل المدعو «عبد الرحمن عفيفي» النزيل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا بمحافظة المنوفية بمواقع التواصل الاجتماعي.





وأشارت الى ادعاء رواد بتلك المواقع تعذيبَ مشرفٍ بالمؤسسة للطفل بحزام لتنصته على محادثة هاتفية بينه وبين مشرفة أخرى هناك، والتي تعدت على الطفل بدورها بعد علمها بتنصته على المحادثة المذكورة، وأن سائر المشرفين بالمؤسسة ادعوا صورةً أخرى للواقعة؛ أنها مشاجرة بين المجني عليه وبين أطفال آخرين بالمؤسسة لإخفاء الحقيقة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.



