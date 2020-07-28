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مش لازم شفايفي تكون مترين.. شيرين: أنا ضد عمليات التجميل إلا للضرورة الملحة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:41 م
الفنانة شيرين
الفنانة شيرين
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة شيرين، إنها ضد عمليات التجميل إلا إذا كانت للضرورة الملحة، كون الجمال جمال الروح إلى جانب أن الله سبحانه وتعالى خلقنا فى أجمل صورة، وتابعت:"مش لازم شفايفى تكون مترين وحواجبى ومنخيرى كدا يعنى..ربنا خلقنا فى أجمل صورة  وعمليات التجميل لا تتم إلا  لضرورة ملحة".

وأضافت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أطباء التجميل  لهم دور هام فى حياة البشر ، وبخاصة عندما يتعرض البعض إلى حوادث، مشيرة إلى أنها لم تجرى عمليات تجميل مطلقًا، وتابعت:"أشهد الله أنى لم الجأ إلى عمليات التجميل".

وقالت الفنانة شيرين، إن الصور الأخيرة التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستان أزرق على شاطئ البحر، كانت بهدف توعية المواطنين بأن الشواطئ مغلقة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، بسبب جائحة كورونا، وتابعت:" مش لازم الواحد ينط فى البحر علشان يكون سعيد..خاصة عندما لا تكون الدنيا أمان ومفيش وسائل إنقاذ".

وناشدت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الجميع الألتزام بقوانين غلق الشواطئ العامة، حفاظًا على حياتهم، وتابعت:" نعم ربنا علينا كتيرة ومش بنحس بيها غير لما نفتقدها..حبيت أوصل رسالة وأتمنى أنها تكون وصلت".

ولفتت الفنانة شيرين، إلى أن الإنسان يجب أن يستمتع بالهواء والنقى واستنشاقه والمشاهد الخلابة للبحر، دون النزول للبحر، وتعريض حياته للخطر، وتابعت:" استمتعوا بالتنفس دون الحاجة لجهاز أكسجين".
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